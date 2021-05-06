Наши корни – отсюда: Блинкен об украинском происхождении
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью главному редактору информационной службы ICTV Елене Фроляк рассказал о своих украинских корнях.
– Мой прадедушка и дедушка родились в Украине. Дедушка жил здесь до семи лет, пока не переехал с семьей в США, – отметил Энтони Блинкен.
По словам госсекретаря США, дедушка был слишком юным, чтобы что-то помнить.
– Но вспоминал рассказы прадеда о том, что наши корни – именно отсюда, – сказал он.
Визит Блинкена в Украину
6 мая в Украине с рабочим визитом находятся госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Блинкен провел встречу с парламентариями, премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и президентом Владимиром Зеленским.
Политики сделали ряд важных заявлений, а также провели интервью с представителями СМИ.
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Фото: Офис президента