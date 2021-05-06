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Наши корни – отсюда: Блинкен об украинском происхождении

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью главному редактору информационной службы ICTV Елене Фроляк рассказал о своих украинских корнях.

– Мой прадедушка и дедушка родились в Украине. Дедушка жил здесь до семи лет, пока не переехал с семьей в США, – отметил Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря США, дедушка был слишком юным, чтобы что-то помнить.

– Но вспоминал рассказы прадеда о том, что наши корни – именно отсюда, – сказал он.

Визит Блинкена в Украину

6 мая в Украине с рабочим визитом находятся госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Блинкен провел встречу с парламентариями, премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и президентом Владимиром Зеленским.

Политики сделали ряд важных заявлений, а также провели интервью с представителями СМИ.

Больше новостей о визите Энтони Блинкена в Украину читайте в материалах Фактов ICTV.

Фото: Офис президента

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