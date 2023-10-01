Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
— Утреннее нашествие дронов в РФ – чьих рук дело;
— Бавовна во в.о. Крыму – взрывы в Джанкое;
— В столице состоялись торжества ко Дню защитников и защитниц;
— История о людях, которые не были рождены для войны – сюжет;
— Помощь от США: остановят или нет;
— В Киеве состоялось открытие первого гарнизонного храма ВСУ – в чем особенность;
— Полиция открыла 12 уголовных производств по делу Почаевской лавры на Тернопольщине.
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