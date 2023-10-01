Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023

— Утреннее нашествие дронов в РФ – чьих рук дело;

— Бавовна во в.о. Крыму – взрывы в Джанкое;

— В столице состоялись торжества ко Дню защитников и защитниц;

— История о людях, которые не были рождены для войны – сюжет;

— Помощь от США: остановят или нет;

— В Киеве состоялось открытие первого гарнизонного храма ВСУ – в чем особенность;

— Полиция открыла 12 уголовных производств по делу Почаевской лавры на Тернопольщине.

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