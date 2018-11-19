Насколько далеко готов пойти Евросоюз ради защиты Украины
Дипломатическая интрига дня – насколько далеко готов пойти Евросоюз ради защиты Украины? От заседания Совета ЕС – в Брюсселе собрались евросоюзовские министры иностранных дел, в Киеве ждали конкретных решений. В частности, из-за действий России в Азовском море.
Развязка дебатов – Федерика Могерини осуждает, выражает обеспокоенность и анонсирует последствия. Суть конкретных действий – так и остается туманной.
“В первую очередь передаем четкий сигнал Российской Федерации, мы ожидаем – что это прекратится. И мы также изучаем, в частности, Еврокомиссия изучает – как поддержать пострадавших в результате этого, регионы Украины конкретными действиями. И мы объявим о них – как только они станут официальными.” Федерика Могерини
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Ждали в Киеве, что решит Брюссель в ответ на выборы на оккупированной части Донбасса. Осуждение уже было. Непризнание тоже, как и заявление, что выборы – нарушают Минские договоренности. Киев призвал, и от министров иностранных дел ЕС ждали – расширение санкционного списка. Впрочем, в Брюсселе снова решили немного потянуть интригу.
Несмотря на туманность и расплывчатость заявлений, в Брюсселе продолжают отмечать – не дадут превратить восток Украины на замороженный и забытый конфликт.
Вернуться к украинскому вопросу в любом случае придется не позднее, чем за месяц. 17 декабря – заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Под которое в Киеве снова будут ждать не столько заявлений, сколько конкретных решений.
К слову, агрессия РФ на Азове: Совет ЕС готов помочь Украине.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!