Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини

Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Специалисты уверяют, что до негативных результатов проб воды еще далеко, но действительно есть определенные улучшения. Понемногу уменьшается загрязненность воды – это видно невооруженным глазом. За последнюю неделю не зафиксировали ни одного вируса, также стали уменьшаться микробиологические показатели и холеровидные вибрионы. Правда, море до сих пор опасно.

Из-за повышения солености воды стали гибнуть мелкие животные, которых принесла в море большая вода. Есть опасность и для морской фауны.

Волна пресной воды после подрыва дамбы принесла в Черное море мусор и трупы животных, а с ними – инфекции и вирусы. За месяц в акваторию попало в 100 раз больше воды из Днепра, чем обычно. И она продолжает прибывать.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Потому специалисты говорят, что продолжат следить за состоянием воды. Ведь чтобы оценить истинные последствия экоцида, нужны годы.

Одесса, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь