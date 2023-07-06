Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Специалисты уверяют, что до негативных результатов проб воды еще далеко, но действительно есть определенные улучшения. Понемногу уменьшается загрязненность воды – это видно невооруженным глазом. За последнюю неделю не зафиксировали ни одного вируса, также стали уменьшаться микробиологические показатели и холеровидные вибрионы. Правда, море до сих пор опасно.

Из-за повышения солености воды стали гибнуть мелкие животные, которых принесла в море большая вода. Есть опасность и для морской фауны.

Волна пресной воды после подрыва дамбы принесла в Черное море мусор и трупы животных, а с ними – инфекции и вирусы. За месяц в акваторию попало в 100 раз больше воды из Днепра, чем обычно. И она продолжает прибывать.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Потому специалисты говорят, что продолжат следить за состоянием воды. Ведь чтобы оценить истинные последствия экоцида, нужны годы.

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