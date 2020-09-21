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Последствия наплыва хасидов: на границе с Беларусью в пробке застряли тысячи грузовиков

На границе с Беларусью, на пункте пропуска Выступовичи, образовались огромные пробки и очереди из машин – и на выезд, и на въезд в Украину. Застряли около тысячи грузовиков. В серой зоне водители находятся уже несколько дней.

Обычно пункт пропускает в четыре раза меньше грузовиков и просто не рассчитан на такой поток. Транспортный коллапс произошел из-за закрытия пункта пропуска в Новых Яриловичах на Черниговщине. Там проезжали больше машин. Но его закрыли из-за наплыва хасидов, которые любой ценой пытались прорваться в Украину.

Очередь растянулась на более чем 3 км. Не помогает и пополнение работников госслужбы. Местное кафе вблизи КПП выполнило месячную норму, но водители жалуются, что не хватает элементарного – воды, нормальной пищи, даже в туалет сходить негде.

Чтобы не допустить транспортного коллапса, Государственная таможенная служба с 21 сентября открывает пункт пропуска в Новых Яриловичах.

Также недавно хасиды так и не смогли попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана и массово начали покидать границу Украины с Беларусью.

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