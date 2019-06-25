Последствия поводков на Закарпатье: сумма ущерба и как справляются люди

На Закарпатье подсчитали общую сумму ущерба, причиненный майским паводком – это более 500 млн грн. Наибольший вред подверглись объекты коммунальной собственности.

Поврежденные дамбы и берегоукрепления, снесены 17 мостов, подмыты пути. В селе Симер дорога свисает над шестиметровой пропастью, которую вымыла вода.

На укрепление берега и восстановления основы для обочины и путей нужно 400 тыс. грн. На восстановление дорог – 23 млн.

Такая же беда и с поврежденными дамбами и уничтоженными берегоукреплению.

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В областном бюджете нашли едва 2,5 млн грн. Еще несколько насобирают по районным бюджетам. Надежды на центральную смету. Личные убытки крестьян – еще более 50 млн грн. Люди потеряли имущество, запасы продовольствия, урожай. Денег на компенсацию взять негде.

Госпожа Руслана очень надеется на компенсацию. Но ждать не может, потому что дети не должны жить во влажном доме.

Три разрушеные металлических моста крестьяне восстановили своими силами. В соседней Турья Пасеке люди неделю ждали соединения с миром, а потом сами засыпали камнем путь.

Поэтому пострадавшие от наводнения закарпатцы пока остаются наедине со своей бедой и ищут способы обезопасить себя на будущее.

К слову, на Прикарпатье непогода разрушила переправу и отрезала от мира Шепот.

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