Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
— Обстрел Херсонщины;
— Ракетная атака по Днепропетровщине;
— Последствия атаки на Запорожье;
— Названы страны, помогающие ХАМАС;
— Байден будет просить Конгресс о помощи Украине и Израилю;
— Визит премьера Румынии в Киев;
— Приговоры по делу расстрелов на Майдане;
— Благотворительный забег в Житомире;
— Победа сборной Украины по футболу.
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