ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023

— Обстрел Херсонщины;

— Ракетная атака по Днепропетровщине;

— Последствия атаки на Запорожье;

— Названы страны, помогающие ХАМАС;

— Байден будет просить Конгресс о помощи Украине и Израилю;

— Визит премьера Румынии в Киев;

— Приговоры по делу расстрелов на Майдане;

— Благотворительный забег в Житомире;

— Победа сборной Украины по футболу.

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