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Наступление на Харьков – коротко о главном

Анна Бурлацка Відеоредактор

На объездной дороге города Харьков сожжены четыре танка российских оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Счастье украинские военные уничтожили около 50 российских оккупантов.

В Краматорском районе сбили еще один самолет вооруженных сил РФ. Это уже шестой, отмечают в Генштабе.

— Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях, — говорится в сообщении.

Ранее в Госпограслужбе сообщили, что Россия пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков.

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