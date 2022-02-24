Наступление на Харьков – коротко о главном
На объездной дороге города Харьков сожжены четыре танка российских оккупантов.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Кроме того, в районе населенного пункта Счастье украинские военные уничтожили около 50 российских оккупантов.
В Краматорском районе сбили еще один самолет вооруженных сил РФ. Это уже шестой, отмечают в Генштабе.
— Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях, — говорится в сообщении.
Ранее в Госпограслужбе сообщили, что Россия пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков.
2022-02-24
Теги: Війна в Україні, Харьков