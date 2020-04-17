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Настольные игры во время карантина — чем полезны, виды и цены

Вынужденный карантин, как оказалось, выдержать нелегко. Сериалы надоели, глаза устали от смартфонов. Впрочем, есть вариант — объединить семью за настольной игрой.

Люди начали массово скупать этот товар. Аналитики одного из крупнейших онлайн-магазинов подтверждают, что объемы продаж выросли на 80%.

Тем более, по мнению заядлых игроков, такие забавы не только развивают логику и мышление у детей, а являются и так называемым антистрессом для взрослых. Подробности — в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем заняться дома на карантине — топ-7 развлечений.

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