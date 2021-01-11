Толпы в метро и открытые ярмарки: как прошли первые выходные локдауна

11 января — первый рабочий день во время усиленного карантина. В Киеве людей на улицах и остановках значительно меньше. А вот в метро толпы, пассажиры жалуются, что никто не соблюдает дистанции.

Во Львове до сих пор работают сувенирные лавки и каток, особенно людно в городе было на выходных. В Харькове, несмотря на запрет новогодних ярмарок, еще в течение трех дней продолжали работать некоторые палатки с колбасками и глинтвейном. Похожая ситуация была и в Одессе — тысячи туристов съехались в город на выходные.

Правоохранители в первый день локдауна составили более 60 протоколов. Предупреждают, что в дальнейшем будут наказывать даже тех, кто появится в общественном месте без маски. В то же время люди не очень довольны локдауном.

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Локдаун в Украине — даты и ограничения

Усиленный карантин в Украине будет длится с 8 по 24 января. Закрытыми будут развлекательные заведения, бассейны, спортивные залы и тому подобное. Кафе и рестораны могут работать только навынос.

Подробнее об ограничениях январского локдауна читайте на Фактах ICTV.

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