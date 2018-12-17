Нацбанк выпустил сувенирные 100 гривен

Национальный банк Украины выпустил сувенирную банкноту 100 гривен. Ее дизайн повторяет образец купюры 1918 года.

Сувенирные 100 гривен созданные по случаю 100-летия введения в обращение первых украинских бумажных денег.

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Кроме того, ровно 100 лет назад правительство изменило название рублей на гривны.

Тираж банкноты – 100 тыс. штук. На ней есть водяные знаки. Расплачиваться купюрой нельзя. Сбоку надпись – не является платежным средством.

К слову, Факты ICTV рассказывали о прогнозе курса гривны до 2021 года.

Опубликовано Декабрь, 17 в 13:49



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