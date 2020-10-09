Национальный онлайн кинотеатр SweetTV провел розыгрыш авто

В радостной атмосфере онлайн кинотеатр SweetTV дал старт розыгрыша своего главного подарка — новенькой машины. Проводили активность в прямом эфире одной из радиостанций. Победительницей стала Татьяна из Киевской области, которой и поступил звонок от ведущих.

Волновались и сотрудники онлайн кинотеатра, и ведущие, и победительница.

Теперь вся большая семья Татьяны будет ездить на новенькой машине от SweetTV. А сотрудники говорят — посвятили этот розыгрыш проекту, в котором Голливуд говорит на украинском, а наши звезды дарили свои голоса голливудским актерам.

Кто получил телевизор от SweetTV

Когда в 8 утра тебя беспокоит телефонный звонок, то меньше всего ожидаешь услышать — поздравляем, вы выиграли телевизор. Однако Андрей Усенко рассказывает, что произошло именно так. Позвонили с радиостанции, где в прямом эфире разыгрывали подарок от онлайн-кинотеатра SweetTV.

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