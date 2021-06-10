Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Наука – это она: в Киеве прошел благотворительный вечер

В Киеве прошел благотворительный вечер под названием Наука – это она, на котором награждали победительниц конкурса эссе о женщинах-ученых.

Мероприятие было организовано инициативой STEM is FEM при поддержке StarlightMedia.

Одновременно проходил художественный аукцион, на котором собрали призовой фонд для победительницы.

По словам математика Елены Ванеевой, которая занимается поиском симметрии в дифференциальных уравнениях, женщин среди ее коллег лишь треть, однако с каждым годом их становится все больше.

— До сих пор существует проблема стеклянного потолка. В научной сфере на руководящих должностях практически нет женщин, хотя они зачастую делают очень важную работу, — заявила Ванеева.

По ее словам, женщины-ученые работают в сфере генетики, биологии и многих других специальностей.

Еще одним соорганизатором мероприятия был директор IT-компании Сергей Токарев. У него на предприятии более половины персонала – женщины. При этом в технической сфере работает лишь 20% специалистов, которые представляют прекрасный пол.

Читайте
Точность - более 90%: ученые создали электронный нос для диагностики рака

Как отметил Токарев, если девушки сумели пробиться через сито, которое на сегодняшний день перед ними создает общество – то они однозначно очень талантливы и становятся успешными в своей профессии.

Машиностроение – для девушек

В прошлом году проект STEM is FEM организовал для школьниц двухдневный тренинг, на котором девушки могли ознакомиться с особенностями машиностроения.

Кроме того, была предусмотрена экскурсия в один из автосалонов BMW.

Там девушек ознакомили с особенностями дистрибуции автомобилей, а также они смогли принять участие в тест-драйве новых машин.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гордимся героизмом украинцев: французские депутаты посетили КПВВ Гнутово
Гордимся героизмом украинцев: французские депутаты посетили КПВВ Гнутово
Вывезли в лес: в Киеве задержали двух мужчин, ограбивших туриста из ЕС
Вывезли в лес: в Киеве задержали двух мужчин, ограбивших туриста из ЕС
Требуют вернуть Тупицкого: шесть судей блокируют работу КС
Требуют вернуть Тупицкого: шесть судей блокируют работу КС
Как получить больничный онлайн — пошаговая инструкция
Как получить больничный онлайн — пошаговая инструкция
Не имеет ничего общего с интерпретациями Путина: Кулеба о законе про коренные народы
Не имеет ничего общего с интерпретациями Путина: Кулеба о законе про коренные народы
Поймали на горячем: в Обухове задержали аферистку из Луганщины
Поймали на горячем: в Обухове задержали аферистку из Луганщины
Маас договаривается о встрече Нормандской четверки: Украина и Франция — готовы
Маас договаривается о встрече Нормандской четверки: Украина и Франция — готовы
Обсуждали перевозку Бука: суд в Гааге заслушал новые доказательства по делу MH17
Обсуждали перевозку Бука: суд в Гааге заслушал новые доказательства по делу MH17
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка