Наука – это она: в Киеве прошел благотворительный вечер

В Киеве прошел благотворительный вечер под названием Наука – это она, на котором награждали победительниц конкурса эссе о женщинах-ученых.

Мероприятие было организовано инициативой STEM is FEM при поддержке StarlightMedia.

Одновременно проходил художественный аукцион, на котором собрали призовой фонд для победительницы.

По словам математика Елены Ванеевой, которая занимается поиском симметрии в дифференциальных уравнениях, женщин среди ее коллег лишь треть, однако с каждым годом их становится все больше.

— До сих пор существует проблема стеклянного потолка. В научной сфере на руководящих должностях практически нет женщин, хотя они зачастую делают очень важную работу, — заявила Ванеева.

По ее словам, женщины-ученые работают в сфере генетики, биологии и многих других специальностей.

Еще одним соорганизатором мероприятия был директор IT-компании Сергей Токарев. У него на предприятии более половины персонала – женщины. При этом в технической сфере работает лишь 20% специалистов, которые представляют прекрасный пол.

Как отметил Токарев, если девушки сумели пробиться через сито, которое на сегодняшний день перед ними создает общество – то они однозначно очень талантливы и становятся успешными в своей профессии.

Машиностроение – для девушек

В прошлом году проект STEM is FEM организовал для школьниц двухдневный тренинг, на котором девушки могли ознакомиться с особенностями машиностроения.

Кроме того, была предусмотрена экскурсия в один из автосалонов BMW.

Там девушек ознакомили с особенностями дистрибуции автомобилей, а также они смогли принять участие в тест-драйве новых машин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.