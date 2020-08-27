Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Навального могли отравить тем же веществом, что и Гебрева в 2015 году — Bellingcat

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена производителя оружия Емельяна Гебрева в 2015 году.

К такому выводу пришли эксперты независимой международной сети Bellingcat.

Врачи считают, что в организм Навального, который находится в немецкой клинике Шарите, так же как и в организм Гебрева в 2015, попали одинаковые или очень похожи нервно-паралитические фосфор-органические вещества. Медики Шарите запросили у болгарских коллег клиническую карту Гебрева.

Отравление Навального

20 августа, оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Политика увезли в местную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Медики сначала признавали отравление смертельно опасным веществом, однако затем изменили диагноз на проблемы с обменом веществ.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику Шарите.

Теги:

По теме

США помогут ЕС расследовать отравление Навального — Помпео
США помогут ЕС расследовать отравление Навального — Помпео
Нам это не выгодно: МИД России об отравлении Навального
Нам это не выгодно: МИД России об отравлении Навального
Отравление Навального: Кремль не видит повода для уголовного дела
Отравление Навального: Кремль не видит повода для уголовного дела
Навального таки отравили — выводы немецких врачей
Навального таки отравили — выводы немецких врачей
Германия считает отравление Навального достаточно вероятным
Германия считает отравление Навального достаточно вероятным
В Берлине круглосуточно будут охранять госпиталь Шарите, где лечат Навального
В Берлине круглосуточно будут охранять госпиталь Шарите, где лечат Навального
Алексей Навальный уже в Германии: его будут лечить в клинике Шарите
Алексей Навальный уже в Германии: его будут лечить в клинике Шарите
Под ответственность жены: Навального транспортируют в Германию
Под ответственность жены: Навального транспортируют в Германию

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх