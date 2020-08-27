Навального могли отравить тем же веществом, что и Гебрева в 2015 году — Bellingcat

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена производителя оружия Емельяна Гебрева в 2015 году.

К такому выводу пришли эксперты независимой международной сети Bellingcat.

Врачи считают, что в организм Навального, который находится в немецкой клинике Шарите, так же как и в организм Гебрева в 2015, попали одинаковые или очень похожи нервно-паралитические фосфор-органические вещества. Медики Шарите запросили у болгарских коллег клиническую карту Гебрева.

Отравление Навального

20 августа, оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Политика увезли в местную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Медики сначала признавали отравление смертельно опасным веществом, однако затем изменили диагноз на проблемы с обменом веществ.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику Шарите.