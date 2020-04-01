Обучение, игры и концерты — чем разнообразить карантинные будни дома

До эпидемии считалось, что мощь отношений между людьми испытывает расстояние, но карантин показал — расстояние ничто по сравнению с длительным пребыванием под условно домашним арестом. Когда выйти из квартиры или дома можно разве что в магазин, аптеку, или на непродолжительную прогулку.

Для многих украинцев карантин, а с ним пребывание дома с семьей в четырех стенах оказался настоящим испытанием. За домашними заботами и развлечениями для детей найти личное пространство и время на работу для многих непросто.

Мы так долго ждали возможность побыть с семьей, а когда карантин собрал всех под одной крышей и надолго — поняли, что разучились общаться, совместно готовить ужин, вместе смотреть сериал. Ограничения для многих стало новым стрессом и испытанием, некоторые снова захотел на работу.

Карантин, кроме тревоги за родных или страха потерять работу, обнаружил еще и социальный слом. Люди, которые работали с утра до вечера, не отрываясь от гаджетов, неожиданно поняли, что не надо никуда бежать, по крайней мере, сломя голову. Мир остановился и можно, наконец, перевести дух и пристально рассмотреть все вокруг.

Вспомните свое хобби, займитесь новым занятием — соберитесь с семьей за настольной игрой, рисуйте, танцуйте, пойте, только — не депресуйте. Хотите развития — в интернете множество курсов, лекций, спектаклей и концертов.

Факты ICTV ранее писали про удаленный заработок в интернете дома.

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