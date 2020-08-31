Учеба не отменяется: как дети пойдут в школу 1 сентября и правила обучения

Уже завтра сотни тысяч детей пойдут в школу — это уже окончательно решено и на то есть решение правительства и рекомендации министерства здравоохранения, как проводить обучение во время эпидемии. Учреждения будут работать везде, кроме красной зоны.

Вопрос лишь в том, каким образом все безопасно обустроить. К примеру, чиновники рекомендуют разработать различные маршруты для учащихся, чтобы исключить их скопления, сместить начало уроков для разных возрастных групп, предсказать обучение в две смены.

На переменах дети должны быть в масках, а учителя в маске должны проводить уроки. Но выполнить все рекомендации вряд ли удастся — родители не хотят, чтобы дети постоянно ходили в масках, а в некоторых школах невозможно обеспечить дистанцию ​​между учениками.

В школу не пустят детей, если кто-то из родственников болен Covid, им предложат дистанционное обучение. В заведениях зеленой и желтой зон учителя могут вести урок без масок, но сохранять дистанцию. В оранжевой зоне маска для учителя обязательно, возможен прозрачный щиток.

Если у одного ученика подтвердят Covid — весь класс идет на двухнедельный карантин.

Полноценно подготовиться к учебному году смогли только школы в крупных городах. В регионах ситуация худше. Там до сих пор не могут понять, как будут работать.

Факты ICTV проверили несколько учебных заведений на готовность работать в эпидемических условиях. Выводы в нашем специальном сюжете ко Дню знаний.

С 1 сентября дети пойдут в школу, поэтому в условиях коронавируса стоит придерживаться четких правил и требований, которые устанавливают населению.

Перед школой прежде всего нужно измерять температуру и соблюдать санитарные требования, об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Олег Рубан.

По его словам, есть пять четких правил, как собрать ребенка в школу.