Обучение, льготы и кредиты: как в Польше помогают частным предпринимателям

Кто-то называет это экономическим чудом, но для поляков – это кропотливая и ежедневная работа, которая дает эффективные результаты. Почти тридцать лет назад, когда страна страдала от безработицы и экономического хаоса, там начали создавать специальные экономические зоны, которые впоследствии переросли в технологические парки – сейчас это мощный инструмент привлечения инвестиций, поддержки инновационных идей и различных стартапов.

Фирмы, которые получают от КТП решение о предоставлении льготы, попадают в как будто эксклюзивный клуб. Кроме льготного функционирования могут постоянно получить консультацию, принять участие в различных учениях, найти другие источники дофинансирования. А льготы существенные, крупные компании получают налоговое освобождение размером до 55%.

Новым достоянием и предметом гордости парка стал отдел игр, который возник 2012 года. А начиналось все с одной конференции, и переросло в мощный инкубатор, с возможностью обучения и глубоким исследованием потребностей отрасли.

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Три года назад еще и открыли мультилаб, пространство для киноотрасли. В Кракове очень активно развивается киноиндустрия, и в этом была большая потребность. Теперь здесь можно отшлифовать конечный продукт для кино, телевидения или интернета – смонтировать, сделать коррекцию или озвучить.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как устроена штаб-квартира НАТО.

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