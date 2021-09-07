Обучение, несмотря на пандемию, началось: дети Европы возвращаются в школы

Почти год школьники всего мира сидели дома и учились дистанционно. Но педагоги, родители и психологи признали, что это хоть и обезопасило учеников и их семьи от заражения Covid-19, но результаты обучения и психологическое состояние детей нельзя признать удовлетворительными.

В этом году дети возвращаются в школу. Встречаются со своими учителями, друзьями.

Португалия. Дети начали обучение в классах. В стране в очередной раз ослабили карантин. И уже в первый день почти полмиллиона детей снова сели за парты. Хоть и при усиленных правилах безопасности.

— В классах и других помещениях школы дети обязаны носить маски, так же как и в школьных автобусах. Но, конечно, на улице мы от них этого не требуем, — говорит директор начальной школы Эмилиана Фабиянчич.

Испания. Вернулись в школі и почти 8 млн. маленьких испанцев. Учебный день начинается с дезинфекции рук и измерения температуры. За партами все без исключения — в масках. Их нужно менять каждые четыре часа.

Между стульями учеников дистанция полтора метра. Однако и школьники, и их родители счастливы возможности снова посещать школу даже с такими ограничениями.

Сара Санз, мать одного из школьников, говорит, что для детей очень важен непосредственный контакт со сверстниками и учителями, а дистанционное обучение способствует изоляции.

Испанское правительство обещает, что в этом году школы не будут закрывать, а все ученики будут посещать учебные заведения.

В правительстве надеются, что благодаря массовой вакцинации взрослых и подростков очное обучение будет гарантировано. В стране каждый четвертый из десяти испанских школьников старше 12 лет уже получил две прививки. Два укола против коронавируса сделали и все учителя.

— Мы уверены, что в этом году ситуация будет оставаться стабильной. Большинство населения получит прививку, — говорит директор школы Вирджиния Менендес. — Но несмотря на это, мы должны быть бдительными.

Привить 40% людей в мире от коронавируса уже до конца этого года обязались страны Большой двадцатки. По итогам саммита в Риме, министры здравоохранения согласились содействовать справедливому распределению вакцин. То есть делиться дозами с теми, кто в них нуждается.

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