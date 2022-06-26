Учения терробороны в Одесской области: как готовят будущих снайперов

Под постоянные взрывы гранат и автоматные очереди бойцы десантно-штурмового подразделения 126 бригады терробороны проходят боевое обучение. В мирной жизни большинство из них не были связаны с военным делом. Но с началом полномасштабного вторжения русской армии в Украину пошли защищать родную землю. Боец Дед до войны работал в одном из портов Одессой области и уже мечтал о спокойной пенсии.

Сейчас мужчина учится на снайпера. Чтобы овладеть этим направлением, говорит командир, бойцу необходимы высокий интеллект, мотивация и надлежащая физическая подготовка. Важны также навыки, полученные в мирное время. Тренируются на модифицированной советской снайперской винтовке Драгунова.

В максимально приближенных к реальным условиям штурмовики отрабатывают групповые бои с настоящим оружием. Также учатся метать боевые гранаты.

Бойцы не жалеют ни патронов, ни гранат, ведь главное для них – усовершенствование умений, которые понадобятся на поле боя.

Мотивация воинов на самом высоком уровне, и они делают все от них зависящее, чтобы освободить Украину от российских захватчиков и приблизить победу.

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