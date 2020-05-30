Обучают 18 языкам и вести переговоры. Как Дипакадемия готовит украинских дипломатов

Всех тонкостей международных переговоров украинских дипломатов учат в Дипакадемии. Сюда приходят не студентами, здесь повышают квалификацию профессиональные дипломаты, ведь деталей протокола, ведение переговоров, и в конце концов, дипломатических манер нужно учиться постоянно.

Учиться можно и онлайн, именно так сейчас проходят и международные переговоры. Это сложнее чем вживую, ведь не всегда узнаешь эмоции собеседника. Поэтому надо особенно внимательно готовиться, даже сознательно выбирать книгу или портрет на заднем фоне.

В центре иностранных языков академии обучают 18 языков. Не менее важно, чем речь — это знание культуры. Например, европейцы и американцы довольно импульсивны. В частности, когда готовили проект чернобыльского укрытия — дошло даже до бросания предметов.

Дипломатия все больше специализируется на военном и научном направлениях. Именно украинские дипломаты первыми представляют государство миру. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, Украина не будет участвовать в российской конференции ООН по Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.