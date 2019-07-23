Учатся и открывают бизнес: как устраивают жизнь участники боевых действий

В Украине более 300 тыс. участников боевых действий. Многие из тех, кто вернулся с войны, которая длится до сих пор, начинают искать себя в своем деле. В основном открывают мелкий бизнес, который для некоторых – это не только заработок, но и реабилитация и возможность отвлечься от ужасных воспоминаний войны.

Минометчик 30 бригады Сергей Молодид с юмором вспоминает свое знакомство с войной весной 2015 года, когда его обстреляла своя же пехота из пулеметов. Как часто бывает на фронте, несогласованность подразделений едва не стоила парню жизни. Но после этого случая Сергей убедился в важности коммуникаций и правильной организации работы, что позже помогло в бизнесе. А еще – собственным опытом доказывал, как мелочи могут спасти жизнь.

То, что Сергей протестировал на себе в боевых условиях позволяет ему советовать другим. К примеру, воевал в бронежилете собственного производства, который трижды модифицировал за период службы. После демобилизации окончил Киевскую школу экономики и получил грант на развитие своего дела. Сейчас компания Сергея сосредоточилась на изготовлении снаряжения для военных медиков.

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Ветеран батальона Донбасс Константин Алексеенко уже ездит на велосипеде. Хотя после ранения в 2014-м больше года передвигался на инвалидной коляске. Пуля пробила обе кости. Длительное лечение и воспоминания о войне отразились на моральном здоровье Константина. Чтобы не впасть в депрессию – начал учиться, окончил бесплатный для ветеранов курс в Норвежской школе экономики и создал небольшую мастерскую свечей.

Собственное дело Константин начал с нуля. Изготавливает свечи в подвале собственного гаража. На послевоенный посттравматический синдром не имеет времени, – шутит ветеран. Развитие собственного бизнеса называет лучшей реабилитацией.

В руках бывшего разведчика 72 бригады Александра Иваницкого колба с мелкими муравьями внутри. Это будущая муравьиная ферма. Именно такой оригинальный бизнес начал человек после демобилизации.

Эти животные как люди, – делится наблюдениями Александр. В каждом насекомом своя ответственность. Часто подобные фермы, которые могут жить десяток лет, заказывают участники боевых действий.

К слову, Факты ICTV рассказывали о реабилитации бойцов после ампутаций.

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