Назад вернутся в черных мешках: как на Волыни ТрО готовятся к возможному наступлению из Беларуси

В Беларуси готовятся разместить 20 тыс. мобилизованных из РФ. По данным Главного управления разведки Минобороны, они должны пополнить дислоцируемые в Беларуси подразделения вооруженных сил РФ. Путин давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию по отношению к Украине, и, если это произойдет — наш ответ будет адекватным.

Наши военные, которые пристально следят за северными границами с первых дней полномасштабной войны, уверяют, что, если кто-нибудь пойдет на нашу землю с той стороны – назад вернется в черных мешках, или превратится в удобрение.

Задания для бойцов терробороны, которые уже 7 месяцев контролируют ситуацию на границе с Беларусью, каждый раз усложняют. Ведь должны отработать все возможные сценарии развития событий – от проникновения враждебных ДРГ до реального полномасштабного наступления со стороны северных горе-соседей. Все должно работать как часы, говорят бойцы.

Времени терять здесь никто из бойцов не привык. И каждый день тренируются и наращивают свою боевую мощь.

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