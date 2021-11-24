Назальные препараты против Covid-19: новинки от фармкомпаний

Скоро защититься от коронавируса будет проще. Несколько ведущих фармкомпаний разрабатывают назальные препараты против болезни. Их нужно будет только впрыснуть в нос, как обычный спрей против насморка.

Уже есть две новинки: вакцина и лекарство от Covid-19.

В лаборатории Лондонского университета королевы Марии работают со сложными вирусами. Благодаря мощной защите, ничто не может попасть наружу. В емкостях с жидким азотом новая разработка — назальный спрей, который должен помочь в борьбе с Covid-19.

Это и вакцина, и лекарство одновременно. Препарат можно использовать для профилактики заболевания.

– Чтобы попасть в клетку, вирус запускает химическую реакцию, – говорит профессор Лондонской школы медицины Ракеш Уппал. – Мы нашли способ, чтобы манипулировать этим процессом, чтобы не пустить Covid внутрь. Главное, наша идея работает против всех мутаций. Ведь защита базируется на химическом решении.

Клинические исследования проводили среди более чем 600 медиков в Индии. И только 13% из тех, кто применял препарат, заболели Covid. Защитное действие спрея гарантированно длится до шести часов. Затем следует применить новую дозу.

– Мы проводили исследования во время первой волны, когда был вирус из китайского Уханя, но когда появились мутации вируса, применили препарат, и он оказался столь же эффективным, – сообщила профессор вирусной патологии университета Святой Марии Эйн Макнайт.

Разработчики хотят создать препарат недорогой в производстве. И чтобы его можно было перевозить в обычном холодильнике. Выпускать его будут в Индии. Сейчас исследователи ждут одобрения медицинских регуляторных органов.

А вот канадские ученые создали назальный спрей, который поможет уже инфицированным.

Ученые выяснили, что вирус с помощью капель попадает в нос и там в течение трех дней проникает в мембраны. Именно в этот период и следует применить лекарство.

– Вирус убиваем в верхних дыхательных путях оксидом азота, – рассказывает профессор неврологии университета Royal Holloway Панкай Шарма. – Это химическое вещество производит сам организм человека, то есть мы не вносим ничего лишнего.

Клинические испытания провели в Великобритании. Рассказывает пациентка Шэрон Мэйн, заболевшая Covid вместе со всей семьей.

– Я использовала назальный спрей, и он сразу сработал, – утверждает она. — У меня исчезла лихорадка, и я избавилась от сильной головной боли.

В настоящее время препарат на третьей стадии клинических исследований, после которых судьбу лекарства определят медицинские власти страны.

Исследователи говорят, что назальные спреи могут стать популярнее вакцин, ведь не вызывают страха у людей, и их гораздо проще использовать.

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