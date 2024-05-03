Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Вживую с фронта. Ситуация на Торецком направлении обостряется | Новости Факты ICTV за 03.05.2024
– Потери россиян за минувшие сутки
– вживую из передовой в Донецкой области
– Как аэроразведчики 24 ОМБр отбивают противника на Торецком направлении
– К пожизненному заключению приговорили российского подполковника за приказы открыть огонь по гражданским.
– В Харьковской области восстанавливают мосты, взорванные во время полномасштабного вторжения
– Дизель шоу отпраздновали 9-ю годовщину проекта
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