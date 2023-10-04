Вживую из Херсонской области после атаки | Ссоры в Конгрессе США | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Сводка Генштаба ВСУ;

— Обстрел Херсонской области 04.10.2023 — детали атаки вживую;

— Споры в Конгрессе США;

— Неожиданное заявление республиканца Майка Пенса;

— Заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра;

— Коллекция одежды по мотивам украинского художника Анатолия Криволапа;

— Курсы программирования для ветеранов АТО и российско-украинской войны в Черкассах.

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