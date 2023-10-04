Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Вживую из Херсонской области после атаки | Ссоры в Конгрессе США | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— Сводка Генштаба ВСУ;
— Обстрел Херсонской области 04.10.2023 — детали атаки вживую;
— Споры в Конгрессе США;
— Неожиданное заявление республиканца Майка Пенса;
— Заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра;
— Коллекция одежды по мотивам украинского художника Анатолия Криволапа;
— Курсы программирования для ветеранов АТО и российско-украинской войны в Черкассах.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 13:00 (04.10.2023).
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