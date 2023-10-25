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Вживую из Хмельницкой области | ССО нанесли ущерб РФ на $25 млн! Новости Факты ICTV за 25.10.2023

— Атака на Украину 25.10.2023;

— Мэр города Славута Василий Сидор вживую;

— Сводка Генштаба;

— Репортаж с Кременского направления;

— Бойцы ССО за неделю сожгли российскую технику на $25 млн;

— История известного журналиста издания New Voice.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 12:30 (25.10.2023).

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