Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Вживую из Хмельницкой области | ССО нанесли ущерб РФ на $25 млн! Новости Факты ICTV за 25.10.2023
— Атака на Украину 25.10.2023;
— Мэр города Славута Василий Сидор вживую;
— Сводка Генштаба;
— Репортаж с Кременского направления;
— Бойцы ССО за неделю сожгли российскую технику на $25 млн;
— История известного журналиста издания New Voice.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 12:30 (25.10.2023).
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