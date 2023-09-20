Ситуация в Купянске | Хлопок в КРЫМУ | Зерновое НАПРЯЖЕНИЕ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023

— Хлопок в Крыму: есть попадание в воинскую часть армии РФ;

— Диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье;

— Обстрел Харькова ракетой ГРОМ-Э: вживую с места трагедии;

— Йенс Столтенберг выступил в Нью-Йорке – главные заявления;

— Зерновой конфликт: почему не удается найти общий язык;

— Конфликт в Нагорном Карабахе – заявления минобороны Азербайджана;

— История 24-летнего бойца, потерявшего руку, но не бросившего военное дело;

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 13:30 (20.09.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.