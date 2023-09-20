Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Ситуация в Купянске | Хлопок в КРЫМУ | Зерновое НАПРЯЖЕНИЕ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— Хлопок в Крыму: есть попадание в воинскую часть армии РФ;
— Диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье;
— Обстрел Харькова ракетой ГРОМ-Э: вживую с места трагедии;
— Йенс Столтенберг выступил в Нью-Йорке – главные заявления;
— Зерновой конфликт: почему не удается найти общий язык;
— Конфликт в Нагорном Карабахе – заявления минобороны Азербайджана;
— История 24-летнего бойца, потерявшего руку, но не бросившего военное дело;
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