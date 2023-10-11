Вживую из Рамштайна | Масштабное наступление россиян | Новости Факты ICTV за 11.10.2023

— Неанонсированный визит Зеленского в Брюссель – вживую;

— Военную помощь от США могут объединить между Израилем и Украиной;

— Война в Израиле: количество жертв ХАМАСа уже превысило 1200 человек;

— Ситуация на фронте: враг пошел в наступление в районе Авдеевки;

— Репортаж по передовой.

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