Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— Спецназовцы ГУР десантировались на территории Крыма — видео;
— Ночные взрывы возле Белгорода – дроны СБУ атаковали российскую ПВО;
— Отставка Маккарти – вживую из Вашингтона;
— Новый закон в ВР: заработную плату пленных будут получать их семьи;
— Масштабный медиафорум Kyiv Media Week;
– Коллекция одежды по мотивам украинского художника Анатолия Криволапа.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:30 (04.10.2023).
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