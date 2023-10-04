Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Спецназовцы ГУР десантировались на территории Крыма — видео;

— Ночные взрывы возле Белгорода – дроны СБУ атаковали российскую ПВО;

— Отставка Маккарти – вживую из Вашингтона;

— Новый закон в ВР: заработную плату пленных будут получать их семьи;

— Масштабный медиафорум Kyiv Media Week;

– Коллекция одежды по мотивам украинского художника Анатолия Криволапа.

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