НБУ не будет определять курс валют | Мощный обстрел Авдеевки | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

— На Херсонщине погиб полицейский, который спасал людей во время обстрела;

— Оккупанты обстреляли Авдеевку, погиб один человек;

— Как работают спецназовцы Альфы;

— С завтрашнего дня, 02.10.23, курс валют будет определять не НБУ, а Межбанк — что изменится;

— Увлечение, ставшее смыслом жизни: боец собственноручно ремонтирует оружие на фронте;

— Как закон о локализации помогает найти украинцам работу.

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