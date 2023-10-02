Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
НБУ не будет определять курс валют | Мощный обстрел Авдеевки | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
— На Херсонщине погиб полицейский, который спасал людей во время обстрела;
— Оккупанты обстреляли Авдеевку, погиб один человек;
— Как работают спецназовцы Альфы;
— С завтрашнего дня, 02.10.23, курс валют будет определять не НБУ, а Межбанк — что изменится;
— Увлечение, ставшее смыслом жизни: боец собственноручно ремонтирует оружие на фронте;
— Как закон о локализации помогает найти украинцам работу.
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