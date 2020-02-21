Не видели таких обстрелов два года: боевики обстреляли кладбище в Попасной

На передовой за 21 февраля было уже восемь обстрелов. Вражеские снаряды попали на кладбище в поселке Попасная, повреждено около десятка могил. Некоторые из них после прямого попадания восстановить уже вряд ли удастся. В окрестностях поселка военные насчитали более 20 глубоких кратеров от снарядов.

То, что среди местных жителей обошлось без жертв, бойцы называют чудом. Враг бил очень плотно и прицельно, не по позициям, а именно по мирным людям. Таких мощных обстрелов местные не помнят уже около двух лет. Детали в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия может отпустить около 200 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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