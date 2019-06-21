Не боятся ни пуль, ни дубинок: демонстранты готовят новую акцию протеста в Грузии

В Грузии оппозиция планирует продолжить акции у парламента, собираются сегодня вечером. Накануне протесты переросли в столкновения с полицией и штурм парламента.

Кадры жестких столкновений в центре Тбилиси облетели весь мир. Полиция била людей дубинками, стреляла резиновыми пулями и распыляла слезоточивый газ. По данным министерства здравоохранения Грузии – пострадали 240 человек, большинство участники акции. Среди них и журналистка. Ей в голову попала резиновая пуля, поэтому пришлось удалить глаз.

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Возмущение граждан вызвало поведение россиян во время Межпарламентской ассамблеи православия, в которой председательствует Москва. А именно – глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, открыто поддерживает оккупацию грузинских территорий Россией – сел в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало волну протеста, ведь Гарвилов яркий представитель страны, которая оккупировала Абхазию и Южную Осетию.

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К акции присоединились и украинцы – Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул зал, когда Гаврилов начал выступать. Депутат Верховной Рады Виктор Еленский обвинил россиян в использовании православия для разжигания войны и оккупации территорий Украины, Грузии и Молдовы. За это его исключили из ассамблеи. Впрочем, под давлением демонстрантов и грузинских депутатов – российская делегация срочно покинула Тбилиси.

Кремль уже назвал события – русофобской провокацией. И грузинские демонстранты – настроены решительно. Уже требуют отставки председателя парламента и министра внутренних дел. Пострадавшие во время вчерашних столкновений помогают убрать улицы, и уже на семь вечера запланировали новую акцию протеста.

Америка и Европа заявили, что следят за развитием событий. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала визит в Беларусь. Заявила, что противостояние в стране вроде бы наиболее выгодно Кремлю. Поэтому призвала граждан к сдержанности.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как в Грузии реформируют старую систему общественного транспорта.

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