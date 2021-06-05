Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Не боятся пробок. Как несут службу столичные конные и велосипедные патрульные

Улицы Киева уже две недели патрулируют не только полицейские на авто, но и на велосипедах на лошадях. Патрульные несут службу в местах массового скопления людей.

Именно за порядком в парках, скверах и пешеходных зонах следит велопатруль. Ежедневно на дороги Киева выезжает 14 инспекторов.

Читайте
В Киеве спасли пожилого мужчину, который стоял на карнизе 12 этажа

Среди преимуществ велопатрульных — работа на свежем воздухе, физическая нагрузка и отсутствие ночных смен. Полномочия те же, что и в автопатруля. Инспекторы на велосипедах, при необходимости, могут оформить ДТП или выписать штраф нарушителю движения.

Часто велопатрулям приходится маневрировать между автомобилями, поскольку дорожки для их транспорта есть не везде. Но даже несмотря на это иногда быстрее приезжают за автопатрульных. Потому что пробки для велосипедистов не проблема.

Конная полиция Киева каждые выходные патрулирует парки, пляжи и зоны отдыха. В этом отделе обычно нет течения кадров. Потому что работа конной кавалерии всегда считалась элитной.

От велопатрульних отличаются не только транспортом, а и форме — кавалерийские сапоги и брюки галифе. Полномочия имеют такие же. Хотя инспекторы уверяют, что способны на большее.

Конная полиция Киева — это 22 лошади и 45 кавалеристов. Лошадей специально обучают реагировать на взрывы и выстрелы. А еще — учат не бояться потока машин.

На улицах столицы кавалерию можно встретить не всегда. Подразделение заступает на патрулирование только в теплые месяцы. Обычно, сезон начинается с конца апреля и продолжается до первых морозов.

У Києві затримали екс-захисника донецького Шахтаря

На столичном бульваре Леси Украинки был задержан бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины, а ныне эксперт телеканала Футбол Вячеслав Шевчук.

Экс-футболист в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем своего Porsche 911. Мужчина отказался проходить тест на драгере и вел себя с остановившими его полицейскими очень агрессивно.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загрязненный воздух в Украине: какие причины и чем опасно для здоровья — инфографика
Загрязненный воздух в Украине: какие причины и чем опасно для здоровья — инфографика
До 600 грн за 1 кг: упадут ли цены на черешню в Украине
До 600 грн за 1 кг: упадут ли цены на черешню в Украине
В Киеве перекроют ряд улиц и изменят маршрут транспорта из-за велозаезда
В Киеве перекроют ряд улиц и изменят маршрут транспорта из-за велозаезда
Куда пойти в Киеве: топ-10 музыкальных событий июня
Куда пойти в Киеве: топ-10 музыкальных событий июня
Поссорились из-за коммуналки: в Киеве мужчина чуть не убил родственника
Поссорились из-за коммуналки: в Киеве мужчина чуть не убил родственника
Нужно перенести переговоры из Минска — Кравчук
Нужно перенести переговоры из Минска — Кравчук
Куда поехать на выходные из Киева: 5 лучших маршрутов
Куда поехать на выходные из Киева: 5 лучших маршрутов
Пробил навес подъезда: в Киеве мужчина выпал с окна многоэтажки
Пробил навес подъезда: в Киеве мужчина выпал с окна многоэтажки
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка