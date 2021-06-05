Не боятся пробок. Как несут службу столичные конные и велосипедные патрульные

Улицы Киева уже две недели патрулируют не только полицейские на авто, но и на велосипедах на лошадях. Патрульные несут службу в местах массового скопления людей.

Именно за порядком в парках, скверах и пешеходных зонах следит велопатруль. Ежедневно на дороги Киева выезжает 14 инспекторов.

Среди преимуществ велопатрульных — работа на свежем воздухе, физическая нагрузка и отсутствие ночных смен. Полномочия те же, что и в автопатруля. Инспекторы на велосипедах, при необходимости, могут оформить ДТП или выписать штраф нарушителю движения.

Часто велопатрулям приходится маневрировать между автомобилями, поскольку дорожки для их транспорта есть не везде. Но даже несмотря на это иногда быстрее приезжают за автопатрульных. Потому что пробки для велосипедистов не проблема.

Конная полиция Киева каждые выходные патрулирует парки, пляжи и зоны отдыха. В этом отделе обычно нет течения кадров. Потому что работа конной кавалерии всегда считалась элитной.

От велопатрульних отличаются не только транспортом, а и форме — кавалерийские сапоги и брюки галифе. Полномочия имеют такие же. Хотя инспекторы уверяют, что способны на большее.

Конная полиция Киева — это 22 лошади и 45 кавалеристов. Лошадей специально обучают реагировать на взрывы и выстрелы. А еще — учат не бояться потока машин.

На улицах столицы кавалерию можно встретить не всегда. Подразделение заступает на патрулирование только в теплые месяцы. Обычно, сезон начинается с конца апреля и продолжается до первых морозов.

У Києві затримали екс-захисника донецького Шахтаря

На столичном бульваре Леси Украинки был задержан бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины, а ныне эксперт телеканала Футбол Вячеслав Шевчук.

Экс-футболист в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем своего Porsche 911. Мужчина отказался проходить тест на драгере и вел себя с остановившими его полицейскими очень агрессивно.

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