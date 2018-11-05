Не будь как тортники! Как бороться с буллингом в школе

Не бояться говорить родителям, не бояться огласки, привлекать внимание, требовать наказания виновных. Только так можно побороть буллинг. По данным ЮНИСЕФ, каждый пятый ребенок в Украине становилась жертвой травли – в школе, классе, в компании сверстников.

Очередной вопиющий случай произошел недавно в Харькове. Там шестиклассницы на празднике не дали кусок торта, потому что мама не сдавала деньги на нужды класса. Сейчас же школьнице дарят сладости, пригласили на экскурсию в Верховную Раду, а ее кумир – лидер группы DZIDZIO, просит детей стать добрее и приглашает Диану в кино.

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Она даже не рассчитывала на такую ​​поддержку, решила не идти школы и продолжить борьбу. А известные харьковчане – спортсмены, журналисты, писатели поддержали акцию не будь как тортникы несколько недель встречаться со школьниками и рассказывать им свои истории буллинг, чтобы призвать детей не бояться об этом говорить.

И жертва буллинг, и инициатор нуждаются в помощи психолога – самим детям с травлей не справиться, утверждает психолог. И советует во время приступа не терпеть, а громко кричать, на крик о помощи точно прибежит взрослый.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем опасен буллинг в школах.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 11:36



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