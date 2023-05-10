Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ

В армии России сейчас большие проблемы, о чем свидетельствует парад к 9 мая на Красной площади.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании, где проанализировали парад ко Дню победы в Москве.

Несмотря на значительные потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники на Красной площади 9 мая. В Соединенном королевстве предполагают: Кремль, вероятно, воздержался от этого, поскольку хочет избежать внутренней критики — что парады важнее боевых действий.

– В параде приняли участие более 8 тысяч военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными военизированными силами и курсантами военных учебных заведений. Единственным персоналом из развернутых формирований регулярных войск стали контингенты железнодорожных войск и военной полиции, — сообщает разведка.

Обычно на парадах Россия демонстрирует новую технику, а также традиционную подборку разработок 2010-х годов – танк Т-14 и БМП Т-15 семейства Армата, самоходки Коалиция, БМП Курганец и бронемашины Бумеранг. Однако этот парад Победы оказался самым скромным за последние годы. Он длился всего 45 минут. Самолеты в нем не участвовали, как и в 2022 году, а из гусеничной техники был лишь один танк Т-34 времен Второй мировой войны.

— Слабо, танков нет. Самое главное – нет танков… Сократили втрое, — отмечает военный аналитик Королевского института международных отношений Кейр Джайлс.

Это должна была быть демонстрация российского военного могущества. Но такая большая часть этого могущества уже была разбита в Украине, что Россия мало что смогла показать на параде на Красной площади.

Аналитики предполагают, авиации не было из-за страхов Путина. Мол, он сомневается в преданности летчиков, и боится, что кто-нибудь из них может направить воздушное судно в сторону трибуны с кремлевским диктатором и его немногочисленными гостями.

— Этот парад Победы был вдвое меньше, чем в прошлом году, по количеству задействованной техники. И вообще значительно сокращен по сравнению с прошлым годом. Не были представлены целые сектора российской военной техники. Танки, артиллерия, противовоздушная оборона. Возможно, потому, что они либо задействованы на войне, либо уже уничтожены в Украине. Российских танков, которые уже уничтожены и выставлены в Киеве, больше, чем приняли участие в параде этого года, — добавляет Джайлс.

И если в Москве шагали так называемые “потешные полки”, в других городах были замечены военные преступники.

Так, в параде Победы в Хабаровске принял участие командир “бучанских палачей” полковник Азатбек Омурбеков, обвиняемый в Украине в убийстве мирных жителей.

В других городах России парады вообще отменили из соображений безопасности и других причин.

“Шизофреническим миром” назвали парад Победы в Москве в Офисе президента Украины. В свою очередь, отечественный МИД осудил участие в нем лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана наряду с военным преступником Путиным и назвал это аморальным и недружественным к Украине шагом.

Тем временем слухи о плохом состоянии здоровья белорусского диктатора Александра Лукашенко, едва самостоятельно передвигавшегося по Красной площади, в лагере оппозиционерки Светланы Тихановской прокомментировали следующими словами:

– Пора его отдать в антиквариат.

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