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Не допустить фальсификаций: ЦИК устроила тренинг для членов ОИК

Страна продолжает активно готовиться к президентской гонке. Сейчас по всей стране более двухсот ОИК. Там будет работать более 7000 человек. Большинство из них впервые участвует в работе комиссий. Поэтому в ЦИК организовали специальные тренинги.

Сюда приехали почти все руководители ОИК из разных регионов страны. Работы очень много, ведь менее 10% членов комиссии есть подобный опыт.

А еще именно от окружных избирательных комиссий зависит, насколько оперативно страна будет знать результаты выборов. Ведь участковые комиссии свои протоколы с мокрыми печатями сначала свозят в окружкомы, а уже потом все данные передают в ЦИК.

Их учат, как распоряжаться государственными средствами, как регистрировать наблюдателей, создавать избирательные участки и самое главное – не допустить фальсификаций.

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Такие семинары в ЦИК обещают устроить и непосредственно для членов участковых избирательных комиссий. В Украине они должны появиться до 12 марта. По предварительным данным, их количество достигнет почти 30 тысяч.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин заверил, что Украина не пустит на выборы российских наблюдателей.

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