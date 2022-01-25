Не допустить возвращения имперского рабства: Эпифаний призвал украинцев объединиться

На фоне угрозы полномасштабного вторжения в Украину митрополит Эпифаний призвал украинцев объединиться.

Вторжение Кремля уже произошло в 2014 году. Однако украинская армия способна противостоять нападающему и разрушить его планы, — отметил Предстоятель Православной церкви Украины.

Митрополит Эпифаний убежден, что украинцы не допустят возвращения имперского рабства.

Враг хочет запугать нас, рассорить, заставить украинцев собственными руками разрушить свой дом, как это уже не раз было в нашем прошлом. Понимая это, мы должны сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, отложить внутренние второстепенные споры перед лицом внешней угрозы, — добавил он.

Напомним, Папа Римский Франциск высказал предложение 26 января провести День молитвы за мир из-за ситуации у границ Украины. По его мнению, растет напряженность на фоне возможного нападения России, которое может поставить под вопрос безопасность Европы.

Позже глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвал верующих приобщиться к Всемирной молитве за мир в Украине. По его мнению, молитва за мир сильнее любого оружия.

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