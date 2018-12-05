Не смотреть в глаза женщинам более 5 сек: как #Metoo повлияло на корпоративную этику

Избегайте женщин. Никаких вечеров с женщинами коллегами. Совместных дел в ненормированное время. На выездных семинарах – заказывайте гостиничные номера на разных этажах.

Такие правила для мужчин ввели банкиры с Уолл-стрит.

В компании Netflix пошли еще дальше. Там нельзя смотреть в глаза коллеге противоположного пола более 5 секунд. Это лишь несколько примеров. Крупные компании всего мира просматривают нормы корпоративного этикета. Все для того, чтобы избежать домогательств среди сотрудников.

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Однако против нововведений уже выступили сами женщины. Говорят, в компаниях большинство руководителей мужчины – новые правила только продолжат эту традицию. Ведь теперь женщинам не поручать важных задач, или серьезных дел.

Вчера Факты ICTV писали, почему важно обниматься.

Опубликовано Декабрь, 05 в 14:08



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