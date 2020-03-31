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Факты / Видео / Украина

Не готовы к коронавирусу. Персонал медцентра в Одессе обратился к властям

В Одессе разгорелся медицинский скандал. Персонал областного клинического центра сообщил, что заведение не готово принять больных коронавирусом, несмотря на то, что входит в список опорных больниц первой волны.

Медики записали видеообращение к руководству города и области, в котором жалуются, что не хватает специалистов, оборудования и средств защиты. Хотя Национальная служба здоровья на официальном сайте опубликовала, что больница готова принимать больных. Так, например, из 19 анестезиологов в заведении работают только шесть, нет расходных материалов, а вместо десяти аппаратов искусственной вентиляции легких — только шесть, три из которых подарили недавно благотворители. Также нет главного протокола лечения Covid-19.

Напомним, в оккупированном Донецке решили напугать китайскую болезнь тюрьмой и подвалами.

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