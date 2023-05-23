Не говорил родным до последнего: история погибшего на войне студента-историка

Невыданные дипломы – так называется проект памяти студентов, жизнь которых унесла война. Кто-то ушел воевать, кто-то погиб в собственном доме, в который попала российская ракета. Их истории рассказывают в университетах по всему миру.

Организаторы проекта – их сверстники, которые хотят, чтобы мир не забывал Украину. Состоялось 70 выставок, на которых собрали 15 тыс. канадских долларов для поддержки бойцов на фронте.

Всего собрано 36 историй. Одна из них – про Дмитрия Евдокимова. В музее Национального университета им. Т. Шевченко – его личные вещи. Рядом с книгой – часы, которые носил, в частности, и на фронте. Он учился на историческом. Принципиальный, умный, лидер. Когда враг вторгся в Украину – пошел защищать ее.

Он не сразу сказал об этом близким, успокаивал, что находится в терробороне. А на самом деле был в самом аду под Изюмом. Вместе с бойцами 95 бригады сдерживал врага там и очень просил семью уехать из оккупированного Тростянца.

Он погиб через три дня после того, как город освободили. Его фото и вещи до сих пор в мемориале Шевченковского вуза. А еще о солдате-воине рассказывают в десятках университетов за границей.

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