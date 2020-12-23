Не только маска имеет значение. Как заботятся о безопасности и чистоте в салонах красоты

Здоровье и безопасность в этом году приобрели еще большее значение. Работники салонов красоты говорят, что не только маска на лице имеет значение.

Сначала следует обратить внимание на общую чистоту в салоне, работают ли мастера в форме и перчатках. А тогда уже спрашивать о дезинфекции и стерилизации инструментов. Это главные факторы чистоты, утверждают в Kodi beauty studio.

Читайте: Витамины для укрепления волос: какие продукты нужно есть

Этапы такие — дезинфекция (замачивание), предстерилизационная очистка и уже стерилизация в сухожаре или автоклаве. Посетитель вправе все проверить до начала каких-либо процедур.

Об ответственном отношении ко всем этим этапов рассказывают и представители салона. Салон по требованию клиента может показать журнал контроля стерилизации.

Поэтому в Kodi beauty studio заключают, что соблюдение норм дезинфекции и стерилизации, а также наличие необходимого оборудования — это важнейшие факторы, которые и должны влиять на выбор салона красоты.

Как правильно носить медицинскую маску и перчатки

Неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность. Поэтому Минздрав объясняет, как правильно носить маску и перчатки, а также как их утилизировать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.