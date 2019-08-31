Не митинг, а прогулка: в Москве тысячи человек вышли на несогласованный протест

Автозаки, полиция и перекрытые улицы уже стали привычной картинкой для субботней Москвы. Оппозиционные силы собирают акции несмотря на то, что власти запрещают проведение митингов.

На этот раз отказали из-за фестиваль, уже на станциях метро с людьми проводят профилактические беседы. Рассказывают, что россиянам грозит наказание за участие в несанкционированных акциях.

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Оппозиция традиционно призывает допустить независимых кандидатов к выборам в московскую Госдуму. Требует остановить политические репрессии и освободить всех арестованных по надуманным обвинениям в массовых беспорядках.

На этот раз обошлось без жесткого разгона и избиения людей. Российский писатель Виктор Шендерович предположил, что Кремль решил не обострять ситуацию перед выборами, которые состоятся 8 сентября.

Оппозиционерка Любовь Соболь сумела пробраться незамеченным через кордоны полиции и смогла пообщаться с участниками акции. Поблагодарила всех кто не побоялся запугиваний, призвала москвичей не сдаваться и отстаивать свои права.

Ближе к вечеру к прогулке по бульварам присоединились тысячи людей. Только променад по городу разрешен российским законам, но вернуть оппозицию на выборы так не получится.

Специальной стратегии как активисты будут действовать дальше нет. Но оппозиционеры призвали россиян присоединяться к протестам уже в следующие выходные.

Напомним, 27 июля на предыдущей акции протеста задержали 1373 человек, из которых 42 несовершеннолетних и 18 сотрудников СМИ.

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