Нельзя сравнивать даже со Второй мировой! Костенко про ситуацию на фронте и силы противника

Украинские военные сейчас проводят активные боевые действия на разных участках фронта, в том числе на юге страны. Они хорошо подготовлены, воюют профессионально, на высоком уровне, но – на грани своих возможностей, ведь нам до сих пор нужна военная техника.

— У нас не всегда достаточно сил и средств, чтобы поменять все боевые бригады. Мы уже говорили не раз, что у нас хоть и 700 тыс. мобилизованных людей, но сделать из них полноценные бригады, хотя бы механизированные, мы не можем, – отмечает ветеран АТО и народный депутат Роман Костенко.

И пока техники не хватает, личный состав готовится с максимальным усердием. Военные постоянно проходят разноплановые учения за границей, в том числе на новой зарубежной технике. Поэтому, когда солдат попадает на фронт, он максимально подготовлен и готов качественно выполнять боевые задания. Ведь в Украине сейчас идет самая страшная война за все время.

— Мы защищаем нашу страну и участвуем в величайшей войне в ХХІ веке, и нельзя сравнивать даже некоторые моменты со Второй мировой, потому что и вооружение другое, и другие средства, — говорит Костенко.

В то же время среди армии противника есть сильные пробелы, в частности, мобилизованные солдаты из так называемых ЛДНР. Их ставят в качестве щита для российских солдат на первую линию огня, из-за чего они постоянно дезертируют. У них низкое морально-психологическое состояние, и когда они попадают в плен – сразу рассказывают всю информацию о российской армии и военных планах.

Но регулярная армия врага имеет качественную подготовку и “обстрелянный” боевой опыт. Именно поэтому, как отмечает Костенко, нельзя расслабляться и недооценивать россиян. Против нас сражается сильный противник, которому нужно противопоставить подготовленных солдат и серьезную технику. Поэтому ротацию можно производить только тогда, когда не будет страдать качество подготовки, чтобы минимизировать количественные потерь личного состава.

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