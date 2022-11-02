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Факты / Видео / Україна

Нельзя исключать никаких сценариев: эксперт о прогнозе Забродского по “ударным кулакам” РФ

Анастасия Гевко редактор ленты Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

Военный эксперт Петр Черник в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона оценил прогноз, который написал первый заместитель председателя оборонного комитета Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Так, по мнению Забродского, россияне после отвода своих войск из Херсона в 2023 году создадут два “ударных кулака” в направлении Сум и Запорожья, чтобы попытаться окружить нашу группу войск на Левобережье. 

– Война – это путь обмана. Старая восточная военная мудрость. Очень люблю исторические параллели. После Сталинградской битвы было понятно, что нацистская Германия проигрывает и проиграет. Все разумные немецкие генералы это осознавали. Вместе с тем, на сломе 1944-1945 года, немцы организовали блестящую операцию в сторону юго-западной Бельгии и прорвали оборону союзников аж на 100 км. Это им, конечно, не помогло и войну они проиграли, – рассказал эксперт.

Он напомнил, что необходимо учитывать, что для противника эта война также экзистенциальна и он тоже бьется насмерть, а потому нельзя исключать никаких сценариев. 

– Война – это паритет возможностей. Кто лучше обманет врага, лучше сконцентрирует силы и средства, тот и будет иметь динамику успеха на поле битвы. Однако в общем стратегическом паритете я склонен считать, что с каждой неделей, с каждым месяцем наш потенциал будет нарастать. Нам есть где взять оружие, не говоря уже о мотивации, а у них все сложнее и сложнее, – резюмировал Черник. 

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РФ может создать мощные ударные группировки на двух направлениях – генерал Забродский

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