Не могут оправиться от шока. В США траур из-за стрельбы в Калифорнии

В США – траур по 13 жертвам стрельбы. В ночь на 8 ноября бывший военный открыл огонь в баре в Калифорнии.

Полиция сомневается, что нападение связано с терроризмом. Однако пока этой версии не исключает. В городе, где произошла трагедия, не могут оправиться от шока.

В американском городе Таузан-Оукс сони людей выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для раненых во время ужасной стрельбы в баре. Страна шокирована очередной трагедией. Она произошла около полуночи на 8 ноября. 28-летний Дэвид Лонг – ветеран войны с пост-травматическим синдромом – во время студенческой вечеринки устроил стрельбу по людям. Выпустил около 30 пуль и разбросал в помещении дымовые шашки.

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В зале началась паника, люди пытались покинуть помещение через окна и все возможные выходы. Жертвами стали 13 гостей, среди которых и офицер полиции. Сам нападавший застрелился, как только на место прибыли правоохранители.

Раненых двадцать. Часть до сих пор в больнице, некоторые – в тяжелом состоянии. В Соединенных Штатах до завтрашнего вечера объявлен траур. На Белом доме и правительственных зданиях в стране и за рубежом приспущены флаги. Продолжаются публичные поминальные церемонии с цветами и свечами – в память погибших.

К слову, Факты ICTV сообщали, что против Обамы и Клинтонов совершены попытки терактов.

Опубликовано Ноябрь, 09 в 14:53



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