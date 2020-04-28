Не ограничение, а возможность: как пережить карантин с пользой

Карантин не только ограничил права людей, но и расширил их возможности. Из-за кучи свободного времени многие стали заниматься тем, к чему не доходили руки в докоронавирусные времена. Кто-то учится играть на музыкальных инструментах, кто-то — кулинарить, а кое-кто начал осваивать иностранные языки.

В изоляции люди начали воспроизводить известные на весь мир работы Мунка, Малевича, Леонардо да Винчи, для этого используют все, что попадается под руку, фото выкладывают в соцсети, где получают десятки тысяч лайков. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко представил первый этап ослабления карантина в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.