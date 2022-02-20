Не паникуй, готовься! В Харькове прошло обучение для местных жителей

Не паникуй, готовься. Под таким лозунгом в Харькове прошло обучение, организованное штабом обороны Харьковщины — туда входят около тридцати общественных и политических организаций. Более 800 человек, от студентов до пенсионеров, учились обращаться с оружием, собирать тревожный чемодан, оказывать медицинскую помощь.

В этот же день тренировалась и терроборона. Харьков всего в 30 километрах от границы с Россией, где на территории Белгородской области находится около 13 тыс. путинских военных. И отдавать им свой город харьковчане не собираются.

Обучение — ответ кремлевскому диктатору, говорят местные, более 800 человек пришли готовиться сопротивляться.

Участников учений делят на три группы: дети – их будут учить медпомощи и стрельбе из лука, люди без опыта обращения с оружием и те, кто умеет стрелять.

Инструкторы в большинстве своем с опытом АТО признают: одного занятия для уверенного пользования оружием мало, нужно не менее 10 часов тренировок.

Одновременно проходили учения и бригады терробороны – туда массово записываются мужчины и женщины, почти по сотне ежедневно, сообщили в СБУ. А из городского и областного бюджетов на терроборону выделили 70 млн грн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.