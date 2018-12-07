Не платит один – отключают всем: в Николаеве целые дома без газа

Все за одного – новый лозунг николаевских газовиков. Они отключают от топлива весь дом, даже если задолжал хотя бы кто-то один.

Метод не рассчитан на то, чтобы на неплательщиков давили соседи – оправдываются в Николаевгазе. Свои действия объясняют плановой проверкой, которую могут осуществить в квартирах должников, а, следовательно, и подать газ всем.

Городские депутаты даже мораторий накладывали на отключение газа. Но поставщику безразлично.

Николаевгаз ежедневно отключает несколько домов. В некоторых нет газа по два-три месяца. Люди в отчаянии, даже дерутся с соседями-неплательщиками. В предприятии оправдываются – это не борьба с должниками. Большинство отключений объясняют плановым обслуживанием сети, после которого надо проверить газовые приборы в каждой квартире.

Смотрите: Пункты обогрева в Черкассах: кто может обратиться и адреса

Добросовестные плательщики за потребленный газ остаются заложниками старых сетей, где есть только один кран для всех квартир. Отключить топливо одному потребителю можно только в новых домах.

К слову, почти тысяча зданий без тепла. В столичном Соломенском районе произошел прорыв теплосети. Без отопления 23 садики, 11 школ, 10 лечебных учреждений.

Опубликовано Декабрь, 07 в 14:17



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.