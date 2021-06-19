Не просто помогают, а воспитывают. В Украине становится больше ответственных пап
20 июня в Украине в третий раз официально отмечать Международный день отца. Это праздник всех отцов, которые наравне с мамами воспитывают и ухаживают за детьми.
Сергей Багалика — папа в декрете. Официально так продолжается седьмой день, а неофициально — в декрете с самого рождения ребенка. Ночью он встает накормить и убаюкать ребенка, днем - гуляет в парке. В это время мама зарабатывает деньги.
Сергей — профессиональный полицейский. Он работал патрульным от начала реформы и любил свою работу.
Но сейчас вместо униформы и оружия у него эрго-рюкзак, где носит ребенка, бутылочку и погремушки. На работе все поняли и поддержали. Ведь ответственных пап в Украине становится все больше.
Сергей рассказывает, что взял в пример своего отца, который не сидел в декрете, но серьезно занимался сыном.
Настоящий мужчина должен быть сильным. Сильные люди не заставляют других жить так, как хотят они. Он должен прожить свою жизнь. И если ему нравится ухаживать за ребенком, он должен это делать, несмотря ни на что, — рассказывает Сергей.
Телеведущий Андрей Ковальский — признанный папа на всеукраинском уровне. Он получил награду за ответственное отцовство от государства. Также Андрей стал ярым участником челленджа Татопоруч от фонда ООН и телеканала ICTV.
Прочитать сказку, спеть колыбельную, заплести косички или сделать совместное селфи. Все это Андрей может, а главное — хочет делать.
Для меня это принципиальный вопрос. Я не помогаю жене с детьми, мы вместе с женой воспитываем своих детей, это наша обязанность и я от того кайфую, — рассказывает Андрей.
Взамен он получает самое ценное признание — от своих детей. Полинка и Назарчик не могут без папы и минуты.
Ведущий Фактов.Спорт получил награду За ответственное отцовство
17 июня 2021 года ведущий Факты.Спорт Андрей Ковальский получил награду За ответственное отцовство к празднику Дня отца, который буду отмечать 20 июня.
Награда создана при поддержке Министерства социальной политики Украины в рамках Международного проекта Оберег человечества.