Не смог даже подуть в алкотестер: в Харькове пьяный водитель уснул на светофоре

В Харькове пьяный водитель уснул на светофоре – руководитель Ланоса не реагировал на клаксоны автомобилей, и продолжал крепко спать, даже когда его пытались разбудить прохожие.

В конце концов люди забрали ключи от авто горе-водителя и вызвали патрульных. Те как только не пытались разбудить участника движения – звали, терли уши, били по щекам.

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Наконец, когда водитель таки пришел в себя и вышел из машины – едва стоял на ногах. Установить уровень алкоголя в организме водителя копам не удалось – пьяница не удосужился даже подуть в алко-тестер. Автомобиль полиция забрала на штрафплощадку, а на водителя составили протокол. За такое нарушение предусмотрен штраф 10 тысяч грн. и лишение водительских прав на год.так

Напомним, в Боярке Киевской области полицейским пришлось применить газовый баллончик против двух несовершеннолетних девушек, которые напали с кулаками на врачей скорой.

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